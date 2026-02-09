Омск усилит инвестиционную привлекательность при поддержке НААИР

В Омске состоялась рабочая встреча с руководителем Национального агентства привлечения инвестиций в регионы России Рафаэлем Хусяиншиным. По итогам переговоров запланирован визит экспертной группы НААИР для изучения инвестиционных площадок и проектов омского региона. Сотрудничество направлено на повышение привлекательности Сибири для отечественных и зарубежных инвесторов.
НААИР выступает ключевой структурой, которая объединяет региональные институты развития и инвестиционные агентства субъектов РФ, в том числе Агентство развития и инвестиций Омской области. В ходе встречи проанализированы итоги работы представительства региона по привлечению капитала, а также текущая ситуация с инвестиционной активностью. Стороны наметили пути адаптации успешных практик других регионов под специфику Омской области с учетом ее статуса крупного промышленного и транспортного центра Западной Сибири.
В планах — организация выездной сессии федеральных экспертов, которые детально ознакомятся с готовыми площадками и перспективными проектами в сферах промышленности, логистики и АПК. Взаимодействие ведется в рамках государственной программы развития Дальнего Востока и Сибири, а также национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Укрепление межведомственных связей между региональными и федеральными структурами станет основой для формирования комплексной системы поддержки инвесторов. Предварительная подготовка проектной документации ускорит процедуру согласования и подключения к инфраструктуре.
