Омск усилит инвестиционную привлекательность при поддержке НААИР

НААИР выступает ключевой структурой, которая объединяет региональные институты развития и инвестиционные агентства субъектов РФ, в том числе Агентство развития и инвестиций Омской области. В ходе встречи проанализированы итоги работы представительства региона по привлечению капитала, а также текущая ситуация с инвестиционной активностью. Стороны наметили пути адаптации успешных практик других регионов под специфику Омской области с учетом ее статуса крупного промышленного и транспортного центра Западной Сибири.