Врач рассказал, сколько раз в год нужно посещать стоматолога

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Посещать стоматолога необходимо два раза в год, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.
«Мы рекомендуем, как специалисты, посещать стоматолога два раза в год. Это связано с тем, что это обычный период возникновения новых поражений кариеса, а также воспаления в пародонте», — рассказал Янушевич.
Он добавил, что в рамках диспансерного наблюдения стоматолог стоит один раз в год, этого бывает достаточно для того, чтобы контролировать состояние здоровья зубов и не допускать возникновения заболеваний.
«Но если у вас есть уже большое количество кариеса, пломб, имплантов, вы находитесь на диспансерном наблюдении у врача пародонтолога, тогда, конечно, два раза в год — это оптимально», — заключил врач.