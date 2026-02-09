Ричмонд
Врач рассказал, сколько раз в год нужно посещать стоматолога

РИА Новости: академик Янушевич посоветовал посещать стоматолога два раза в год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Посещать стоматолога необходимо два раза в год, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.

«Мы рекомендуем, как специалисты, посещать стоматолога два раза в год. Это связано с тем, что это обычный период возникновения новых поражений кариеса, а также воспаления в пародонте», — рассказал Янушевич.

Он добавил, что в рамках диспансерного наблюдения стоматолог стоит один раз в год, этого бывает достаточно для того, чтобы контролировать состояние здоровья зубов и не допускать возникновения заболеваний.

«Но если у вас есть уже большое количество кариеса, пломб, имплантов, вы находитесь на диспансерном наблюдении у врача пародонтолога, тогда, конечно, два раза в год — это оптимально», — заключил врач.