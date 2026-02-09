Маск пообещал построить города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия

Предприниматель отметил, что сначала деятельность будет вестись на спутнике Земли.
«Для тех, кто не знал: SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет… “— написал он на своей странице в социальной сети X*.
По словам Маска, ракеты до этого спутника можно запускать каждые десять дней. Продолжительность полёта, как подчеркнул предприниматель, составит два дня, что позволит построить город на Луне быстрее.
Бизнесмен уточнил, что к проекту возведения подобного объекта на Марсе компания приступит приблизительно через пять-семь лет. Миллиардер обратил внимание, что полёты до указанной планеты будут возможны только в те периоды, когда они с Землёй будут приближаться друг к другу.
Предприниматель пояснил, что это происходит каждые 26 месяцев. По его расчётам, путь до Марса будет занимать полгода. Согласно прогнозу бизнесмена, на создание города на этой планете потребуется более 20 лет.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что SpaceX отложила запланированную на 2026 год миссию к Марсу, чтобы сосредоточиться на программе NASA по полету на Луну. В публикации говорилось, что компания намерена реализовать программу по беспилотной посадке на Луну в марте 2027 года.
