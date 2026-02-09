Приморский Россельхознадзор приостановил ввоз 21 тонны жареного угря из Китая

2 февраля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора была приостановлена поставка партии филе жареного угря в соусе из Китая весом 21 тонна. Продукция прибыла во Владивосток 30 января и была предоставлена получателю для проведения обязательного досмотра и проверки документов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Инспектором службы были выявлены несоответствия между названием китайского учреждения, указанного в сертификате, и данными на печати. Расхождения стали основанием для принятия решения о приостановке дальнейшего движения груза.
Получателем продукции является предприятие из Московской области, которое будет обязано устранить нарушения, прежде чем груз сможет быть принят к перевозке и реализации.
С начала года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора уже приостановлен ввоз 12 партий импортных товаров по аналогичным причинам.