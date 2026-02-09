Приморский Россельхознадзор приостановил ввоз 21 тонны жареного угря из Китая

2 февраля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора была приостановлена поставка партии филе жареного угря в соусе из Китая весом 21 тонна. Продукция прибыла во Владивосток 30 января и была предоставлена получателю для проведения обязательного досмотра и проверки документов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».