Трамп назвал неудачником критиковавшего на ОИ политику США лыжника Хесса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал неудачником критиковавшего на Олимпийских играх в Италии политику страны американского фристайлиста Хантера Хесса.
— Выступающий на Олимпиаде лыжник Хантер Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешних зимних Олимпийских играх. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался. Трудно болеть за такого человека, — заявил он в воскресенье, 8 февраля, в соцсети Truth Social.
Хесс выступает в американской сборной на Олимпиаде в Италии. Во время пресс-конференции он сказал, что для него «представлять Штаты сейчас вызывает смешанные чувства» и он не поддерживает политику своей страны.
7 февраля швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен завоевал золотую медаль в скоростном спуске на Олимпийских играх — 2026 в итальянском городе Бормио с результатом 1 минута 51,61 секунды. Его медаль стала первым золотом, разыгранным на турнире.
24-летний Франьо фон Алльмен является двукратным чемпионом мира 2025 года — тогда он одержал победу в скоростном спуске и в командной комбинации.