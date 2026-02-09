Трамп назвал неудачником критиковавшего на ОИ политику США лыжника Хесса

— Выступающий на Олимпиаде лыжник Хантер Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешних зимних Олимпийских играх. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался. Трудно болеть за такого человека, — заявил он в воскресенье, 8 февраля, в соцсети Truth Social.