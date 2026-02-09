Мошенники обновили схему с переводом денег на безопасный счёт: вот что они делают теперь

Аферисты усовершенствовали схему обмана россиян под предлогом перевода денег на так называемый безопасный счёт. Теперь они уже не предлагают передать наличные деньги курьеру.
О нюансах новой схемы мошенников рассказывает ТАСС со ссылкой на МВД.
Вначале жертву убеждают, что злоумышленники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и оформили доверенность на подозреваемого в терроризме человека. Следующий звонок жертве поступает от якобы сотрудника правоохранительных органов. Собеседник убеждает жертву, что все сбережения нужно перевести на «безопасный счёт», а для этого скачать некое приложение и приложить к телефону банковскую карту, предварительно введя в строку данных сумму накоплений. Как только жертва сделает это, она лишается всех сбережений.
В то же время жулики начали охоту на покупателей маркетплейсов, они похищают данные и деньги под предлогом предоставления выгодного кешбэка.
Также мошенники под видом учеников записываются к репетиторам. Что происходит дальше, узнайте здесь на KP.RU.
Кроме того, мошенники используют Telegram-ботов, которые запрашивают СНИЛС, ИНН и номер банковской карты якобы для «проверки права на февральскую индексацию». Получив информацию, злоумышленники крадут деньги жертвы.