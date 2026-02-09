Омичка выступила на ТНТ и осталась недовольна выступлением Стаса Пьехи

Несмотря на возможности переехать в столицу и развить карьеру там, Анастасия твёрдо заявила, что она любит Омск и не готова его покинуть. Свою любовь к родному городу Орлова выражает и творчески. У неё уже есть собственная группа, и в репертуаре — песни про Омск, шаурму у Политеха и местные трамваи.