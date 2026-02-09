Омичка выступила на ТНТ и осталась недовольна выступлением Стаса Пьехи

В четвёртом выпуске музыкального шоу «Конфетка» (16+) на телеканале ТНТ засветилась омичка Анастасия Орлова. Девушка представила на суд зрителей и жюри песню про родной город и, хотя получила тёплые отзывы, итог её не вполне устроил.
По правилам проекта участник сначала исполняет оригинальную композицию, а затем звезда перепевает её в своей интерпретации. Анастасию «перепел» Стас Пьеха. Он представил песню в стилистике советских выступлений — с детским хором и соответствующей атмосферой.
Однако сама Орлова призналась, что рассчитывала на более современную аранжировку.
По результатам зрительского голосования Анастасия Орлова набрала 17 баллов и заняла последнее место среди пяти участников выпуска.
Несмотря на возможности переехать в столицу и развить карьеру там, Анастасия твёрдо заявила, что она любит Омск и не готова его покинуть. Свою любовь к родному городу Орлова выражает и творчески. У неё уже есть собственная группа, и в репертуаре — песни про Омск, шаурму у Политеха и местные трамваи.
Кстати, в выпуске неоднократно звучали отсылки на Омск. Например, бабушка Стаса Пьехи легендарная Эдита Пьеха, в 1960‑е исполнила песню «Где‑то есть город тихий, как сон» на стихи Роберта Рождественского. Композиция стала всесоюзным хитом, а сам композитор не раз говорил о тёплых чувствах к сибирскому городу, где провёл детство.
Клава Кока вспомнила забавный эпизод, когда во время её концерта в Омске один из зрителей сделал ей предложение прямо со сцены. А Демис Карибидис признался, что год своего детства провёл в Омске — тогда его отца перевели на работу в регион.
Ранее мы писали о том, что омичка Ангелина Филимонова стала участницей программы «Поле чудес» на федеральном телеканале.