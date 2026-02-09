Врач посоветовал не заниматься спортом «как придется»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заниматься спортом нужно регулярно и умеренно, поскольку долгие изнуряющие тренировки раз в пару недель могут перевести организм в режим разрушительного стресса, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых», врач Андрей Мартюшев-Поклад.
«По определению, спорт — это то, что связано с соревнованиями. В отличие от физкультуры, спорт не так уж полезен для здоровья, особенно если человек занимается не регулярно, а “как придется”, — заявил Мартюшев-Поклад.
Он отметил, что зачастую организованные спортивные мероприятия становятся источником не здоровья, а травм и больничных.
«Наше тело любит регулярность и дозированный (краткосрочный) стресс. Для него лучше позаниматься интенсивно каждый день по 10 минут, чем один раз в две недели устроить двухчасовую тренировку», — обратил внимание врач.
Важно избегать длительных интенсивных нагрузок — они могут перевести организм в режим разрушительного стресса. Поэтому при выборе вида спорта и упражнений в целом нужно ориентироваться на то, что доставляет удовольствие — это гарантия, что занятия превратятся в привычку, заключил Мартюшев-Поклад.