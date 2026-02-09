На авиабазе Вооружённых сил Украины Васильков в Киевской области размещались звенья истребителей F-16AM производства Соединённых Штатов, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Аэродром использовался как площадка для временного размещения звеньев F-16AM», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что эти истребители могут использовать «прямые участки трасс в качестве аэродромов подскока». Даже при отсутствии самолётов на авиабазе «могли оставаться боекомплект и оборудование инженерно-авиационной службы».
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По данным украинского издания «Страна.ua», вечером в воскресенье в Киеве и Василькове в Киевской области прогремели взрывы. Были включены сирены.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы.