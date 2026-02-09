Новосибирцев предупреждают о поддельных звонках с коротких номеров крупных банков

По её словам, граждане привыкли доверять звонкам с этих номеров, поскольку сами используют их, например, для блокировки карты или проверки баланса, а также получают с них уведомления. Именно эта доверчивость и становится мишенью для злоумышленников.
Технически такая подмена стала возможной благодаря специальным программам и сервисам, позволяющим отобразить на экране телефона жертвы любые нужные цифры. В пресс-службе Сбербанка уточнили, что мошенники не могут звонить с официального короткого номера 900, но могут использовать похожие комбинации, например, +900 или с заменой нуля на букву «О». Для защиты специалисты советуют внести номер своего банка в адресную книгу телефона — тогда звонок с подменного номера не будет отображаться как контакт из записей.
Также отмечается, что российские операторы блокируют значительную часть таких вызовов с помощью антифрод-систем. Однако много мошеннических звонков поступает из-за рубежа. Злоумышленники используют иностранных операторов связи и специальное оборудование, что позволяет им имитировать не только номер банка, но и номера государственных служб или даже близких людей.
Ранее Сиб.фм писал о том, что мошенники от имени госорганизаций выманивают коды из смс-сообщений у новосибирцев.