Новосибирцев предупреждают о поддельных звонках с коротких номеров крупных банков

Эксперты предупреждают о новой уловке телефонных мошенников, которые теперь могут звонить россиянам, подменяя короткие банковские номера, такие как 900 у Сбера или 1000 у ВТБ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и координатора платформы «Мошеловка» Евгению Лазареву.

Источник: Сиб.фм

По её словам, граждане привыкли доверять звонкам с этих номеров, поскольку сами используют их, например, для блокировки карты или проверки баланса, а также получают с них уведомления. Именно эта доверчивость и становится мишенью для злоумышленников.

Технически такая подмена стала возможной благодаря специальным программам и сервисам, позволяющим отобразить на экране телефона жертвы любые нужные цифры. В пресс-службе Сбербанка уточнили, что мошенники не могут звонить с официального короткого номера 900, но могут использовать похожие комбинации, например, +900 или с заменой нуля на букву «О». Для защиты специалисты советуют внести номер своего банка в адресную книгу телефона — тогда звонок с подменного номера не будет отображаться как контакт из записей.

Также отмечается, что российские операторы блокируют значительную часть таких вызовов с помощью антифрод-систем. Однако много мошеннических звонков поступает из-за рубежа. Злоумышленники используют иностранных операторов связи и специальное оборудование, что позволяет им имитировать не только номер банка, но и номера государственных служб или даже близких людей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мошенники от имени госорганизаций выманивают коды из смс-сообщений у новосибирцев.