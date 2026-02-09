В Хабаровском крае спасли истощенного тигренка на дороге

По информации сотрудников центра, тигренок нуждается в особом уходе и внимании, чтобы восстановить здоровье и набрать вес. Для этого он размещен в «односпальном номере люкс», что позволит обеспечить ему комфортные условия для восстановления. Специалисты продолжают следить за его состоянием и обеспечивать необходимую поддержку.