В Хабаровском крае спасли истощенного тигренка на дороге

На шоссе Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае был обнаружен истощенный тигренок. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. Водители, заметившие малыша, сразу вызвали специалистов, которые прибыли на место происшествия.
При проверке территории специалисты не нашли следов его матери, тигрицы, что вызвало дополнительные опасения за судьбу тигренка. В результате он был пойман и перевезен в реабилитационный центр, где получил имя Тимоша.
По информации сотрудников центра, тигренок нуждается в особом уходе и внимании, чтобы восстановить здоровье и набрать вес. Для этого он размещен в «односпальном номере люкс», что позволит обеспечить ему комфортные условия для восстановления. Специалисты продолжают следить за его состоянием и обеспечивать необходимую поддержку.
Ранее молодую тигрицу вернули в дикую среду после отлова у поселка Хабаровского края.