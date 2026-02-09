В Новосибирске для гонки «Лыжня России» запустят бесплатную электричку

В Новосибирске для участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая состоится 14 февраля, запустят специальный электропоезд. Он в 8:53 отправится со станции «Новосибирск Восточный», и в 9:59 прибудет на станцию «Сеятель». От нее лыжников бесплатно довезут на автобусе до места старта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.
— В каждом районе или муниципальном округе будут проводиться старты для детей и взрослых. Во всех муниципальных образованиях будут организованы точки питания для участников и зрителей. Практически во всех районах будет организована сдача нормативов комплекса ГТО, — отметил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.
В Новосибирске центральной площадкой лыжной гонки станут базы ИЯФ СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского на улице Ионосферная, 3.