Владивосток стал площадкой для шпионских игр двух разведок в зарубежном фильме

«В южнокорейских СМИ из каждого утюга звучит реклама нового шпионского боевика Humint (Human Intelligence), выходящего на экраны 11 февраля, о противостоянии агентов спецслужб Южной Кореи и КНДР во Владивостоке. Критики фильм хвалят за глубокий психологизм и отлично переданную “мрачную и безысходную атмосферу этого портового города”. Чтобы все получилось правильно (ну, с атмосферой), съемки пришлось проводить в Риге (Латвия), “включая район Вецмилгравис (один из наиболее экологически чистых — пишет Википедия) и центр столицы”», — говорится в сообщении представительства МИД России во Владивостоке.