Владивосток стал площадкой для шпионских игр двух разведок в зарубежном фильме

Владивосток стал центром напряжённого противостояния южнокорейской и северокорейской разведки в новом шпионском боевике HUMINT (18+) от режиссёра Рю Сын Вана. Несмотря на заявленное место действия, создатели фильма снимали натурные сцены не во Владивостоке, а в столице Латвии — Риге.
«В южнокорейских СМИ из каждого утюга звучит реклама нового шпионского боевика Humint (Human Intelligence), выходящего на экраны 11 февраля, о противостоянии агентов спецслужб Южной Кореи и КНДР во Владивостоке. Критики фильм хвалят за глубокий психологизм и отлично переданную “мрачную и безысходную атмосферу этого портового города”. Чтобы все получилось правильно (ну, с атмосферой), съемки пришлось проводить в Риге (Латвия), “включая район Вецмилгравис (один из наиболее экологически чистых — пишет Википедия) и центр столицы”», — говорится в сообщении представительства МИД России во Владивостоке.
По сюжету руководитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи Чо получает задание выследить международный преступный синдикат, действующий вблизи границы. Его расследование пересекается с расследованием Пак Гона, офицера Государственной безопасности КНДР. Ситуацию обостряет генеральный консул Северной Кореи, преследующий личные цели. Ключевой фигурой в шпионской игре становится работница северокорейского ресторана, которую обе стороны пытаются завербовать.
HUMINT станет третьей частью трилогии режиссёра о зарубежных локациях, после фильмов «Берлинский файл» (18+) и «Побег из Могадишо» (18+). Благодаря мощному актерскому составу, картина уже считается одним из самых ожидаемых релизов начала 2026 года.