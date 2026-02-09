Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ новых случаев COVID-19: какой штамм вируса преобладает

В мире до сих пор ведутся споры о происхождении и молниеносном распространении коронавируса. Очередной факт об этом был обнаружен совсем недавно. В опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна заметили интересное письмо 2017 года. В нем обсуждается подготовка рекомендаций для моделирования пандемии. То есть беседа шла за три года до вспышки COVID-19. Письмо было адресовано американскому миллиардеру Биллу Гейтсу. Автор переписки сообщил о подготовке перечня задач и аналитических материалов по этому вопросу. Обсуждались и «технические спецификации для моделирования пандемии штаммов».