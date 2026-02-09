Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ новых случаев COVID-19: какой штамм вируса преобладает

В России и мире продолжают выявлять случаи заражения COVID-19. В настоящий момент в РФ доминирующим среди штаммов коронавируса является вариант XFG. Он известен под наименованием «Стратус». Такой информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора, цитирует ТАСС.
По данным ведомства, доля XFG составляет 99% среди всех новых случаев выявления COVID-19 в России. Ученые в настоящий момент продолжают проводить молекулярно-генетический мониторинг возбудителей коронавируса, сказано в материале. Скрининг включает углубленное исследование проб из всех субъектов России.
«Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG также является доминирующим в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50 процентов», — уведомили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, как уточняется, в национальную базу VGARus загружено уже более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов. В ведомстве сообщили, что в мире с ноября 2024 года циркулирует вариант BA.3.2. При этом в России он не выявлен.
В мире до сих пор ведутся споры о происхождении и молниеносном распространении коронавируса. Очередной факт об этом был обнаружен совсем недавно. В опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна заметили интересное письмо 2017 года. В нем обсуждается подготовка рекомендаций для моделирования пандемии. То есть беседа шла за три года до вспышки COVID-19. Письмо было адресовано американскому миллиардеру Биллу Гейтсу. Автор переписки сообщил о подготовке перечня задач и аналитических материалов по этому вопросу. Обсуждались и «технические спецификации для моделирования пандемии штаммов».
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Билл Гейтс пытался монополизировать мировой рынок вакцин перед пандемией коронавируса. Он указал на разработку «многоуровневой скрытой сети». Она объединяла некоммерческие организации с бизнес-интересами, добавил Кирилл Дмитриев. К чему всё привело, остаётся загадкой.