Врач Подчиненова предупредила о рисках «блинного синдрома» перед Масленицей

Медик пояснила, что причиной реакции является не сама мука или крупы, а микроскопические клещи, которые могут обитать на складах, в домашней пыли и размножаться в продуктах, вызывая их порчу. По ее словам, в зоне риска не только мука (пшеничная, кукурузная), макаронные изделия и крупы, но и другие сыпучие сухие продукты: сушеные овощи и сухофрукты.