Боец Виктор Лемешев из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

У него были большие планы на будущее, он очень хотел жить и создать собственную семью. Но, к сожалению, 4 декабря 2025 года Лемешев Виктор погиб во время выполнения боевых задач. Друзья и близкие проводили его в последний путь 20 января 2026 года.