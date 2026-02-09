Боец Виктор Лемешев из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

Боец Виктор Лемешев из Нукутского района героически погиб в зоне специальной военной операции. 26-летний Виктор с детства был сиротой. С семи лет жил со старшим братом. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе районной администрации, после школы сибиряк поступил в агропромышленный техникум.
— После армии, где он служил матросом, Виктор решил отправиться «за ленточку» и защищать Родину. В качестве стрелка батальона морской пехоты он стал ответственным и целеустремленным человеком, — подчеркнули в пресс-службе администрации.
У него были большие планы на будущее, он очень хотел жить и создать собственную семью. Но, к сожалению, 4 декабря 2025 года Лемешев Виктор погиб во время выполнения боевых задач. Друзья и близкие проводили его в последний путь 20 января 2026 года.
