Профессор Дизен: На Украине начали готовить население к поражению в конфликте

Украинские власти начали готовить граждан к поражению в конфликте с РФ. Об этом высказался профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
— Заявления из Киева часто могут показаться иррациональными. Но на Украине начали говорить о необходимости подготовки к тяжелым компромиссам. Это показывает, что там готовят население к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение, — заявил он в интервью Эндрю Наполитано, опубликованному на YouTube.
По его мнению, сейчас, когда конфликт уже подошел к концу, чтобы добиться мирного урегулирования, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу надо оказывать давление на Украину, а не на Россию. Дизен отметил, что Москва «держит все козыри на руках», поэтому давить на нее очень трудно.
После окончания спецоперации Украина перейдет от мобилизационной модели войск к контрактной, создав для военных конкурентные заработные платы. Об этом 5 февраля сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, страна не сможет сама справиться с финансированием армии, поэтому ей потребуется поддержка Европейского союза.