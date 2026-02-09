Ричмонд
Профессор Дизен: На Украине начали готовить население к поражению в конфликте

— Заявления из Киева часто могут показаться иррациональными. Но на Украине начали говорить о необходимости подготовки к тяжелым компромиссам. Это показывает, что там готовят население к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение, — заявил он в интервью Эндрю Наполитано, опубликованному на YouTube.

По его мнению, сейчас, когда конфликт уже подошел к концу, чтобы добиться мирного урегулирования, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу надо оказывать давление на Украину, а не на Россию. Дизен отметил, что Москва «держит все козыри на руках», поэтому давить на нее очень трудно.

После окончания спецоперации Украина перейдет от мобилизационной модели войск к контрактной, создав для военных конкурентные заработные платы. Об этом 5 февраля сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, страна не сможет сама справиться с финансированием армии, поэтому ей потребуется поддержка Европейского союза.

