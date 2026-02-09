Украинские войска окажутся в безысходной ситуации, в связи с этим киевским властям придётся подписать соглашение с Российской Федерацией, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.
Он уточнил, что у Киева не останется выбора.
«Мне сложно представить, что можно заключить сделку по Украине, которая удовлетворит все стороны. Я думаю, единственная надежда состоит в том, что ситуация на Украине ухудшится до такой степени, что у неё не останется выбора. И она заключит с РФ соглашение и придёт к холодному миру. Я думаю, это единственный возможный исход», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Миршаймер отметил, что в настоящее время ни для кого не секрет, что победу одержит РФ. По словам профессора Чикагского университета, в Вооружённых силах Украины не хватает живой силы.
«Армия Украины в отчаянном положении, а российская армия на самом деле в довольно хорошей форме. Так что украинцы явно проигрывают в этом конфликте. И единственный интересный вопрос на сегодня, как долго они будут продолжать сражаться», — заявил он.
Напомним, профессор из Норвегии Гленн Дизен рассказал, что политические высказывания из Киева говорят о том, что Украина готовит своё население к унизительному поражению.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны.