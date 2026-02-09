Мужчина застрял на отвесной скале в горах Алматы: до него добирались пять часов

Накануне вечером в Медеуском районе развернулась спасательная операция. Группа туристов, спускаясь с плато Мынжылкы, заметила в темноте световой сигнал SOS. Из-за расстояния криков не было слышно, но спасатели службы спасения и отряда «Барыс» МЧС незамедлительно выехали на помощь.
Прибыв на место, специалисты установили контакт и выяснили, что на отвесной скале застрял человек. Оказалось, мужчина 1996 года рождения решил покорить вертикальную скалу без подготовки и экипировки. Он шел по гребню в одиночку, но соскользнул. При падении его рюкзак с теплыми вещами улетел в пропасть, и он остался на узком выступе в спортивном костюме с ручным фонариком.
После пяти часов сложнейшего подъема в темноте спасатели добрались до пострадавшего. Чтобы вызволить его, пришлось использовать профессиональную страховку и сложный маневр с заходом сверху. Пострадавшего напоили чаем, одели в теплую куртку и успешно спустили к подножию. Медицинская помощь ему не потребовалась.
МЧС напомнило, что горы не прощают самонадеянности. Без снаряжения, навыков и связи такие прогулки опасны для жизни. В экстренной ситуации заряд телефона и фонарик могут стать единственным шансом на спасение.