Мужчина застрял на отвесной скале в горах Алматы: до него добирались пять часов

Прибыв на место, специалисты установили контакт и выяснили, что на отвесной скале застрял человек. Оказалось, мужчина 1996 года рождения решил покорить вертикальную скалу без подготовки и экипировки. Он шел по гребню в одиночку, но соскользнул. При падении его рюкзак с теплыми вещами улетел в пропасть, и он остался на узком выступе в спортивном костюме с ручным фонариком.