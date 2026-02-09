Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина застрял на отвесной скале в горах Алматы: до него добирались пять часов

Мужчина застрял на отвесной скале в горах в Алматы — к счастью, световой сигнал SOS спас ему жизнь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: Nur.kz

Накануне вечером в Медеуском районе развернулась спасательная операция. Группа туристов, спускаясь с плато Мынжылкы, заметила в темноте световой сигнал SOS. Из-за расстояния криков не было слышно, но спасатели службы спасения и отряда «Барыс» МЧС незамедлительно выехали на помощь.

Прибыв на место, специалисты установили контакт и выяснили, что на отвесной скале застрял человек. Оказалось, мужчина 1996 года рождения решил покорить вертикальную скалу без подготовки и экипировки. Он шел по гребню в одиночку, но соскользнул. При падении его рюкзак с теплыми вещами улетел в пропасть, и он остался на узком выступе в спортивном костюме с ручным фонариком.

После пяти часов сложнейшего подъема в темноте спасатели добрались до пострадавшего. Чтобы вызволить его, пришлось использовать профессиональную страховку и сложный маневр с заходом сверху. Пострадавшего напоили чаем, одели в теплую куртку и успешно спустили к подножию. Медицинская помощь ему не потребовалась.

МЧС напомнило, что горы не прощают самонадеянности. Без снаряжения, навыков и связи такие прогулки опасны для жизни. В экстренной ситуации заряд телефона и фонарик могут стать единственным шансом на спасение.