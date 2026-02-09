Ричмонд
В Новосибирске на продажу выставили Toyota Cresta 1989 года за 150 тысяч

В Новосибирске выставили на продажу японский седан — Toyota Cresta 1989 года выпуска. За автомобиль, который стал нечастым гостем на современных дорогах, продавец просит 150 тысяч рублей. Объявление размещено на одном из популярных сайтов.

Источник: Сиб.фм

Согласно техническому описанию, машина оснащена 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 лошадиных сил, механической коробкой передач и задним приводом. За более чем три десятка лет у автомобиля сменилось всего два владельца, а его техническое состояние, по словам продавца, оценивается как хорошее.

«Круизный лайнер на бодрейшем ходу. Печка жарит, мотор шепчет. Хорошие японские диски без трещин ровные», — говорится в объявлении.

При этом продавец также утверждает, что документы у автомобиля «кристальные».

Несмотря на свой возраст, Toyota Cresta вполне может привлечь внимание ценителей классических японских автомобилей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске продают Mitsubishi Delica 1994 года 1,8 миллиона рублей.