В Новосибирске на продажу выставили Toyota Cresta 1989 года за 150 тысяч

Согласно техническому описанию, машина оснащена 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 лошадиных сил, механической коробкой передач и задним приводом. За более чем три десятка лет у автомобиля сменилось всего два владельца, а его техническое состояние, по словам продавца, оценивается как хорошее.