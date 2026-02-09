Праправнук Достоевского приедет в Омск

Этим летом Омск станет точкой притяжения для поклонников творчества Фёдора Михайловича Достоевского. В город приедет его праправнук Алексей Достоевский. Визит приурочен к традиционным Дням Достоевского, которые пройдут с 6 по 9 июля. Об этом сообщил директор Омского литературного музея им. Достоевского Виктор Вайнерман.