Праправнук Достоевского приедет в Омск

Этим летом Омск станет точкой притяжения для поклонников творчества Фёдора Михайловича Достоевского. В город приедет его праправнук Алексей Достоевский. Визит приурочен к традиционным Дням Достоевского, которые пройдут с 6 по 9 июля. Об этом сообщил директор Омского литературного музея им. Достоевского Виктор Вайнерман.
Приезд прямого потомка писателя придаст мероприятию особую атмосферу и подчеркнёт живую связь времён.
В рамках мультипроекта «Достоевский и Омск» (16+), приуроченного к статусу города как культурной столицы, музей подготовил насыщенную программу.
Уже состоялась экспозиция, посвящённая полотну Ильи Глазунова «Петербург Ф. М. Достоевского». Кураторы предложили зрителям «услышать» город глазами писателя: представить скрип карет, шёпот прохожих, гул улиц.
К 75‑летию художника Георгия Кичигина планируется выставка картины «Портрет Достоевского».
Даты Дней Достоевского выбраны не случайно. Именно в эти дни писатель ночевал в доме, где сегодня располагается музей. Ежегодно мероприятие собирает литературоведов, краеведов и любителей русской классики.
В планах музея — запустить маршрут, где сотрудница в костюме жены Достоевского расскажет о жизни и творчестве писателя. Это позволит гостям глубже погрузиться в эпоху и увидеть классика глазами его близких.
Участники проекта смогут посетить исторические места, связанные с произведением -останки острога и сохранившиеся арестантские палаты.
«Каждый год мы стараемся добавить что‑то новое, чтобы Достоевский оставался не памятником, а живым собеседником для наших гостей», — отметил Виктор Вайнерман.
