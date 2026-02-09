Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 февраля

Астрологи рассказали, что приготовили звезды для каждого из знаков зодиака 9 февраля 2026 года.
Овны в этот день все еще будут ощущать последствия вчерашних событий. 9 февраля — не лучший день для новых начинаний. Звезды советуют сосредоточиться на том, что необходимо решить в настоящее время, и быть осторожными с финансами. Не стоит спешить с кредитами или займами.
Тельцам лучше оставаться начеку, поскольку благоприятные обстоятельства дня распространяются не на все сферы жизни. Возможны конфликты или неприятные ситуации. Лучше не принимать поспешных решений и избегать конфликтов — вскоре ситуация изменится.
Близнецам звезды советуют заняться рутинными делами, даже если они не приносят удовольствия. Это хороший день для исправления прошлых ошибок и подготовки к работе в новых направлениях, например, решению проблем, которые могут возникать со здоровьем.
У Раков есть шанс на удачу, которая поможет избежать проблем. Однако стоит помнить, что уровень везения может меняться. Лучше решать трудные вопросы утром, при этом некоторые проблемы могут потребовать больше времени для их решения.
Львы могут столкнуться с некоторыми неприятными ситуациями. Лучше отложить начинания и быть осторожнее в общении с другими. Не стоит подписывать контракты или делать важные шаги в отношениях. Звезды подсказывают, что Львы могут найти поддержку не в окружающем мире, а в своей внутренней вере.
Девам станет легче справляться с трудными моментами, если они настроятся на нужный лад и поймут, что происходит вокруг. Не стоит торопиться с поиском работы или подписанием важных документов, если еще не обсудили все детали.
Весам не стоит ожидать прогресса в делах — скорее всего, они будут двигаться медленно. Многие из них могут столкнуться с завершением чего-то приятного или упущенной возможностью. Также возможны неожиданные проблемы в любви или финансах.
Успехи Скорпионов в этот день зависят от их настроения и поведения. Если они будут упрямыми и раздражительными, это создаст проблемы и напряжение вокруг них. А вот открытость и доброта, наоборот, помогут. Скорпионы, которые не ладят с близкими, могут начать мечтать о переезде.
9 февраля Стрельцам будет легче справляться с трудностями, если они сохранят связь с прошлым, домом и семьей. В этом случае им будет проще противостоять негативу извне, например, не терять веру в людей, даже если новый друг их разочарует.
Звезды советуют Козерогам не начинать ничего нового и избегать крупных финансовых операций. Лучше не тратить лишние деньги, будь то запланированная покупка или спонтанное желание. Есть риск купить что-то ненужное или разочароваться в друзьях и покупателях.
Судьба продолжит испытывать Водолеев на прочность воли. Ситуация требует осторожного подхода. Возможно, решить проблему удастся только через кризис или риск. Может возникнуть желание использовать силу или хитрость. Важно стремиться к своим целям, но не создавать конфликтов.
Лучшей опорой для Рыб является верность собственным чувствам и идеалам. Это поможет им избежать стресса и разочарований, например, в новом знакомом, который казался другом. Также благодаря своим взглядам им будет легче расставить приоритеты в жизни, включая любовь и финансы, передает «Рамблер».