Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польшу не вернется: «Герани» ударили по набитому оружием самолету НАТО

Целью ударов «Гераней» по авиабазе ВСУ Миргород под Полтавой стал борт АН-124 с грузом из США. По словам генерал-майора Сергея Липового, рейсы с военной продукцией отслеживаются нашей разведкой и уничтожаются.

Источник: Аргументы и факты

«Герани» ударили по авиабазе ВСУ Миргород под Полтавой. Целью атаки стал прибывший из польского Жешува борт АН-124 с грузом из США. В беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что такие рейсы с военной продукцией отслеживаются нашей разведкой и уничтожаются.

«Наша разведка отслеживает подобные рейсы грузовой авиации. Наш министр иностранных дел неоднократно предупреждал о том, что все то, что связано с обеспечением боевых действий ВСУ, является нашими законными целями. Вполне возможно, этот грузовой борт стал одной из таких целей. Этот самолет мог перевозить технику, снаряды, оборудование и многое другое для обеспечения ВСУ», — сказал он.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что «Герани» отработавшие по объектам ВСУ в Одессе, могли уничтожить склады с вооружением, которое привезли морским путем из стран НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше