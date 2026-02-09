В Польшу не вернется: «Герани» ударили по набитому оружием самолету НАТО

«Герани» ударили по авиабазе ВСУ Миргород под Полтавой. Целью атаки стал прибывший из польского Жешува борт АН-124 с грузом из США. В беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что такие рейсы с военной продукцией отслеживаются нашей разведкой и уничтожаются.
«Наша разведка отслеживает подобные рейсы грузовой авиации. Наш министр иностранных дел неоднократно предупреждал о том, что все то, что связано с обеспечением боевых действий ВСУ, является нашими законными целями. Вполне возможно, этот грузовой борт стал одной из таких целей. Этот самолет мог перевозить технику, снаряды, оборудование и многое другое для обеспечения ВСУ», — сказал он.
Ранее генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что «Герани» отработавшие по объектам ВСУ в Одессе, могли уничтожить склады с вооружением, которое привезли морским путем из стран НАТО.