В Польшу не вернется: «Герани» ударили по набитому оружием самолету НАТО

«Наша разведка отслеживает подобные рейсы грузовой авиации. Наш министр иностранных дел неоднократно предупреждал о том, что все то, что связано с обеспечением боевых действий ВСУ, является нашими законными целями. Вполне возможно, этот грузовой борт стал одной из таких целей. Этот самолет мог перевозить технику, снаряды, оборудование и многое другое для обеспечения ВСУ», — сказал он.