Синоптик Позднякова назвала сроки наступления климатической весны в Москве

В Москве температура воздуха может вернуться к климатической норме уже к середине февраля. По словам Поздняковой, это примерно −6 градусов в дневные часы.

Источник: Аргументы и факты

Климатическая весна может прийти в Москву ближе к концу марта, сообщила в беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Климатическая весна, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной, как правило начинается в последней декаде марта. Пока рано говорить о точных сроках этого года», — отметила специалист.

Позднякова добавила, что и сильных морозов в этом году ждать не стоит. Пик похолодания, как правило, приходится на стык января и февраля.

«Таких морозов, как в начале февраля, уже ждать не стоит», — подчеркнула она.

Ранее Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве вернется к климатической норме к выходным на следующей неделе.