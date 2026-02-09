Синоптик Позднякова назвала сроки наступления климатической весны в Москве

Климатическая весна может прийти в Москву ближе к концу марта, сообщила в беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Климатическая весна, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной, как правило начинается в последней декаде марта. Пока рано говорить о точных сроках этого года», — отметила специалист.
Позднякова добавила, что и сильных морозов в этом году ждать не стоит. Пик похолодания, как правило, приходится на стык января и февраля.
«Таких морозов, как в начале февраля, уже ждать не стоит», — подчеркнула она.
Ранее Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве вернется к климатической норме к выходным на следующей неделе.