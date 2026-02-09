В Приамурье золотодобывающую компанию оштрафовали за загрязнение реки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Золотодобывающая компания «Дикт» в Приамурье по решению суда выплатит штраф в размере более 17 млн рублей за загрязнение реки Бургали в Сковородинском районе. Об этом сообщили объединенной пресс-службе судов Амурской области.
«Суд обязал ООО “Дикт” выплатить 17,3 млн рублей в пользу федерального бюджета в качестве компенсации за экологический ущерб», — говорится в сообщении.
В июне 2025 года специалисты отобрали пробы воды выше и ниже зоны горных работ. Анализ показал, что содержание загрязняющих веществ ниже по течению реки Бургали в Сковородинском районе превышает фоновые показатели. Уровень загрязнения составил более 900 мг/дм3, тогда как допустимое увеличение — не более 0,25 мг/дм3.
Суд отклонил доводы компании, которая оспаривала методику отбора проб и процедуру проверки. Было подтверждено, что специалист регионального Минприроды, проводивший отбор проб, имел необходимые знания и действовал в рамках своих полномочий. Также суд отклонил представленные компанией альтернативные расчеты ущерба, указав на нарушения в использовании утвержденной методики.
В августе 2025 года компанию уже штрафовали за аналогичные нарушения на 75 тыс. рублей. В результате помимо оплаты ущерба (более 17 млн рублей) с компании взыскали госпошлину в размере 112,5 тыс. рублей.