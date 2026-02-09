В Приамурье золотодобывающую компанию оштрафовали за загрязнение реки

В июне 2025 года специалисты отобрали пробы воды выше и ниже зоны горных работ. Анализ показал, что содержание загрязняющих веществ ниже по течению реки Бургали в Сковородинском районе превышает фоновые показатели. Уровень загрязнения составил более 900 мг/дм3, тогда как допустимое увеличение — не более 0,25 мг/дм3.