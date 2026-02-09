Ориентировки для поиска «ЛизаАлерт» появились на экранах автобусов Омска

С января 2026 года видеомониторы городских автобусов Омска транслируют ориентировки и памятки поискового отряда «Лиза Алерт». Крупнейший промышленный центр Западной Сибири стал первым регионом России, в котором в режиме реального времени размещается важный поисковый контент на безвозмездной основе. Ежедневно информацию видят тысячи пассажиров, что значительно повышает шансы на оперативное обнаружение пропавших людей.
Контент появляется на экранах в течение 5−20 минут после получения заявки, а трансляция повторяется каждые 15 минут. В памятках простым языком изложен алгоритм действий при обнаружении потерявшегося человека или при пропаже близкого. Особое внимание уделено группам риска — пожилым гражданам и лицам с особенностями здоровья, которые чаще всего становятся участниками поисковых операций в зимний период.
Интеграция профилактических материалов в повседневную транспортную среду позволяет выйти за рамки цифровых площадок и охватить аудиторию всех возрастов. Система работает в штатном режиме без привлечения бюджетных средств и дополняет усилия правоохранительных органов и волонтерских формирований в рамках региональной программы поиска пропавших без вести.
Омичи могут помочь в поисках человека, просто сфотографировав ориентировку и распространив ее в своих социальных сетях. Важно оперативно сообщить по единому номеру 112, если вы вдруг увидели человека из ориентировки. Также поисковики напоминают, что при выходе из дома в холодное время года следует надевать яркую одежду, иметь при себе заряженный мобильный телефон и заранее информировать родственников о маршруте передвижения.
