Ориентировки для поиска «ЛизаАлерт» появились на экранах автобусов Омска

Омичи могут помочь в поисках человека, просто сфотографировав ориентировку и распространив ее в своих социальных сетях. Важно оперативно сообщить по единому номеру 112, если вы вдруг увидели человека из ориентировки. Также поисковики напоминают, что при выходе из дома в холодное время года следует надевать яркую одежду, иметь при себе заряженный мобильный телефон и заранее информировать родственников о маршруте передвижения.