Безработица в РФ оказалась самой низкой среди стран G20

Безработица в России в декабре составила 2,2 процента.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация показала самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки» по итогам 2025 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Сообщается, что в РФ безработица в декабре 2025 года уменьшилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 2,2 процента. В то же время в Мексике этот показатель составил 2,4 процента, эта страна на втором месте. На третьем месте Япония с долей незанятых в 2,6 процента.

Самый высокий показатель безработицы в странах G20 демонстрирует ЮАР, где он составил 31,9 процента.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил положительную динамику снижения безработицы и подчеркнул, что этот показатель в стране находится на историческом минимуме — 2,2%.

Тем временем в начале 2026 года Германия столкнулась с огромной волной безработицы. Сообщается, что почти 3 млн человек потеряли свои рабочие места.