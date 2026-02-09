Безработица в РФ оказалась самой низкой среди стран G20

Сообщается, что в РФ безработица в декабре 2025 года уменьшилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 2,2 процента. В то же время в Мексике этот показатель составил 2,4 процента, эта страна на втором месте. На третьем месте Япония с долей незанятых в 2,6 процента.