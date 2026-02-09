Джиган заявил, что Самойлова задумалась о разводе из-за карт Таро

Рэпер Джиган рассказал, что надеется сохранить брак с Оксаной Самойловой. По его словам, причиной желания жены развестись с ним могли стать карты Таро.
— Случилась беда в нашей семье, которую я должен преодолеть. Нужно справиться с этим. Задача — сохранить семью, в первую очередь. Чтобы стало еще лучше, чтобы мы, как прежде, были все вместе, — заявил он в новом выпуске проекта «Джиган и Оксана» на VK Видео.
Артист рассказал, что трудности в его семье нарастали постепенно, но еще год назад они с супругой планировали зачать еще одного ребенка. Пара не смогла осуществить задуманное, а «секс превратился в рутину».
Также рэпер предположил, что виновником их расставания могли стать расклады карт Таро.
— Я упустил этот момент. Оксана начала верить в какие-то расклады карт Таро, какой-то чуши, которую ей наваливают шарлатаны. Чертовщина это все, — высказался Джиган.
Джиган и Оксана Самойлова прожили в браке 13 лет. За эти годы в СМИ несколько раз появлялись новости об изменах артиста. Многодетная мать рассказала, что устала от обманов со стороны мужа.