Новосибирская область вошла в топ регионов по количеству вакансий в телемедицине

В регионе в 2025 году на телемедицину приходилось 2 процента вакансий от всех открытых в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область вошла в десятку лидеров по количеству вакансий в телемедицине. На регион в 2025 году приходилось 2 процента вакансий от всех подобных предложений в стране. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

За год количество вакансий в телемедицине в Новосибирской области выросло на 14 процентов, а за прошедшие пять лет — в 27 раз.

— Подавляющее число вакансий в телемедицине — 95 процентов — предлагают работу врачам, которые стабильно входят в тройку наиболее дефицитных специалистов, — добавили аналитики.

Медиана предлагаемой зарплаты в регионе в 2025 году составила 90 тысяч рублей.