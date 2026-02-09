Новосибирская область вошла в топ регионов по количеству вакансий в телемедицине

Новосибирская область вошла в десятку лидеров по количеству вакансий в телемедицине. На регион в 2025 году приходилось 2 процента вакансий от всех подобных предложений в стране. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
За год количество вакансий в телемедицине в Новосибирской области выросло на 14 процентов, а за прошедшие пять лет — в 27 раз.
— Подавляющее число вакансий в телемедицине — 95 процентов — предлагают работу врачам, которые стабильно входят в тройку наиболее дефицитных специалистов, — добавили аналитики.
Медиана предлагаемой зарплаты в регионе в 2025 году составила 90 тысяч рублей.