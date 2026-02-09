В аэропорту Красноярска может появиться авиахаб китайских компаний

Сотрудничество с КНР длится достаточно давно, но пока только в рамках перевозки пассажиров из Красноярска по четырем направлениям: в Пекин, Санью, Харбин и Маньчжурию. В августе прошлого года было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с крупнейшим аэропортом в северном Китае — Далянь. И по итогу пассажиропоток на указанных направлениях вырос на 55%.