В аэропорту Красноярска может появиться авиахаб китайских компаний

Администрация международного аэропорта рассматривает вариант такого сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Красноярска может появиться авиахаб для китайских авиакомпаний. Об этом рассказал руководитель предприятия Игорь Ивлев в своем интервью изданию Gornovosti, которое он дал накануне Дня работников гражданской авиации. Праздник отмечается сегодня, 9 февраля.

Сотрудничество с КНР длится достаточно давно, но пока только в рамках перевозки пассажиров из Красноярска по четырем направлениям: в Пекин, Санью, Харбин и Маньчжурию. В августе прошлого года было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с крупнейшим аэропортом в северном Китае — Далянь. И по итогу пассажиропоток на указанных направлениях вырос на 55%.

А сейчас вместе с китайскими партнерами разрабатывается проект создания авиахаба. Для этого Красноярск имеет самое оптимальное расположение — в географическом центре России. В этом его можно использовать и для перевозки грузов, и для пассажиров, в том числе туристов.

В ближайшей перспективе — открытие прямых авиарейсов в Шанхай, Циндао и Сиань.