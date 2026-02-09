Ричмонд
Головкин анонсировал проведение чемпионата мира в Казахстане

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провел встречу с президентом Международной федерации настольного тенниса Петрой Серлинг, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

О встрече глава НОК написал в своем профиле в Instagram. Он напомнил, что в 2027 году Казахстан примет ЧМ по настольному теннису.

«Был рад встрече с президентом Международной федерации настольного тенниса Петрой Серлинг. Обсудили развитие настольного тенниса и подготовку к предстоящему чемпионату мира-2027, который пройдет в Казахстане», — сообщил Головкин.

В прошлом году стало известно, что в 2027 году Астана станет местом проведения одного из крупнейших событий в мире спорта: чемпионата мира по настольному теннису. Это решение, принятое Международной федерацией (ITTF), стало историческим для страны.