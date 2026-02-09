Комик Сабуров впервые высказался после депортации и поблагодарил Россию

Сабуров отметил, что именно в России смог состояться как артист и сформировать широкую многонациональную аудиторию, в том числе за пределами страны. Он также призвал с уважением отнестись к его семье и поблагодарил поклонников за поддержку на протяжении 15 лет профессиональной карьеры.