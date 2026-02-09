Комик Сабуров впервые высказался после депортации и поблагодарил Россию

Юморист Нурлан Сабуров впервые вышел на связь после депортации, опубликовав обращение в социальной сети. В публикации он выразил благодарность России за возможности для творческой реализации и за многолетнюю поддержку аудитории.
Сабуров отметил, что именно в России смог состояться как артист и сформировать широкую многонациональную аудиторию, в том числе за пределами страны. Он также призвал с уважением отнестись к его семье и поблагодарил поклонников за поддержку на протяжении 15 лет профессиональной карьеры.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявлял, что запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет может негативно сказаться на популярности казахстанского стендап-комика. По его оценке, Сабуров рискует потерять значительную часть доходов из-за утраты российской аудитории.
В правоохранительных органах, в свою очередь, сообщали, что вероятность отмены запрета на въезд для артиста остается крайне низкой. Как уточнялось, пересмотр этого решения возможен лишь в судебном порядке и при условии отмены административной ответственности, к которой Сабуров был привлечен в 2025 году.
