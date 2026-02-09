В 12 жилых домов в Бодайбо вернули отопление

В Бодайбо продолжается подключение жилых домов к отоплению. Напомним, с 30 января в городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на теплотрассе. 1300 человек остались без горячей воды и тепла после остановки четырех котельных. 8 февраля комиссия по ЧС утвердила детальный план восстановительных работ в Бодайбо. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, документ содержит конкретные технические решения, сроки и ответственных исполнителей.