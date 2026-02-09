Украинские женщины стали основной силой в сопротивлении насильственной мобилизации на Украине, говорится в материале издания из ФРГ Berliner Zeitung.
Автором является украинский историк Марта Гавришко. Она уточнила, что женщины, выступающие против мобилизации на Украине, «из-за своей представительности имеют потенциал для сотрясения власти Зеленского».
«Предположение о том, что мужчины-военнослужащие, занимающиеся призывом украинцев на службу, будут колебаться, прежде чем применить насилие против женщин-протестующих, всё чаще оказывается опасным заблуждением. Военнослужащие прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении женщин, сопротивляющихся призыву», — говорится в публикации.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что Зеленский каждый день унижает жителей Украины через произвол сотрудников территориальных центров комплектования. Он рассказал, что Зеленский буквально пинает ногами матерей насильно мобилизованных, оказавшихся перед ним на коленях.