Какие льготы и выплаты положены матерям и отцам-одиночкам в России

И это далеко не единственные меры поддержки матерей и отцов-одиночек. Какие льготы и выплаты им положены — подробности в материале URA.RU.
Медали за доблесть
Женщинам и мужчинам, которые в одиночку воспитывают более четырех детей, следует присваивать государственные награды «Материнская доблесть» или «Отцовская доблесть», а также установить дополнительные выплаты для лиц, удостоенных этих медалей. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член Общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.
«На очередном съезде Всероссийской общественной организации “Союз отцов” поднимался вопрос о введении государственной награды “Отцовская доблесть” Я поддерживаю эту инициативу, но считаю, что должна быть одновременно принята награда и для матерей — медаль “Материнская доблесть”. Такой опыт есть в регионах, стоит повторить его на федеральном уровне», — рассказал Рыбальченко.
Эксперт отметил, что в настоящее время один из родителей или усыновителей, самостоятельно и достойно воспитавших семерых и более детей, имеет право на получение ордена «Родительская слава». В то же время действующее положение о медали «Родительская слава» не предусматривает возможность награждения только одного из родителей. В связи с этим, по мнению члена ОП, следует закрепить на государственном уровне механизм поощрения матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают четверых и более детей. Кроме того, он подчеркнул необходимость отдельного поощрения граждан, занимающихся воспитанием детей с инвалидностью, а также приемных детей.
Рыбальченко подчеркнул, что наряду с учреждением званий «Отцовская доблесть» и «Материнская доблесть» следует предусмотреть и соответствующие денежные выплаты. По его оценке, их размер может быть сопоставим с тем, который установлен при награждении медалью «Родительская слава». Предполагается, что медали смогут иметь несколько степеней.
Какие выплаты положены родителям-одиночкам
Пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам рассчитывается, исходя из среднего дохода женщины за последние два года. Однако его размер ограничен установленными государством пределами.
При нормальном течении беременности выплата составляет от 124 702 до 955 836 рублей. В случае многоплодной беременности размер пособия находится в диапазоне от 172 801 до 1 324 515 рублей.
Если страховой стаж женщины менее шести месяцев, пособие начисляется, исходя из МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля в месяц. Для студенток размер выплаты определяется на основе величины назначенной им стипендии.
Единовременное пособие при рождении ребенка
Размер данного пособия с 1 февраля 2026 года установлен на уровне 28 773 рублей. В субъектах РФ, где применяются районные коэффициенты, сумма выплаты возрастает. Так, в Приморском крае единовременное пособие при рождении первого ребенка составляет 43 722 рубля. Отец-одиночка сможет оформить его лишь при условии, что мать ребенка скончалась во время родов либо была немедленно после них лишена родительских прав.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года
Государство ежемесячно предоставляет матерям-одиночкам, находящимся в декрете, соответствующее пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка застрахованного лица за последние два года перед уходом в отпуск. При этом установлен как минимальный, так и максимальный порог суммы. В 2026 году размер пособия может варьироваться от 10 837 до 83 021 рубля в месяц.
Отец-одиночка имеет право оформить пособие по уходу за ребенком вне зависимости от конкретных жизненных обстоятельств. Для этого не требуется предварительное лишение матери родительских прав или признание ее безвестно отсутствующей.
Материнский капитал
Право на получение материнского капитала имеют все граждане РФ при рождении либо усыновлении ребенка. При этом не имеет значения, воспитывается ребенок в полной семье или одним родителем. Женщина, в том числе не состоящая в браке, вправе оформить материнский капитал за первого ребенка, если он появился на свет после 1 января 2020 года, а также за второго и последующих детей, при условии, что они родились не ранее 1 января 2007 года.
Право на получение материнского капитала может быть переоформлено на отца, воспитывающего ребенка в одиночку, только в строго определенных ситуациях. К таким случаям относятся:
- смерть матери, признание ее судом умершей либо безвестно отсутствующей;
- лишение матери родительских прав;
- отказ матери от ребенка, в том числе оставление новорожденного в родильном доме или иной форме отказа от родительских обязанностей.
Трудовые гарантии для одиноких родителей
Трудовой кодекс РФ закрепляет за одинокими родителями ряд существенных гарантий, направленных на защиту их трудовых прав и интересов.
- Сохранение рабочего места. Работодатель практически не имеет возможности уволить по собственной инициативе мать, в одиночку воспитывающую ребенка в возрасте до 14 лет либо ребенка-инвалида до достижения им 18-летнего возраста.
- Право на отпуск для ухода за ребенком. Одинокая мать может ежегодно пользоваться дополнительным отпуском без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней.
- Гибкий режим рабочего времени. Законодательство предоставляет женщинам, имеющим ребенка младше 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, право в любое время установить для себя режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, чтобы обеспечить возможность совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.
- Особые условия труда. Женщина, воспитывающая ребенка в возрасте до трех лет, не может быть привлечена к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без ее письменного согласия. Аналогичное правило действует в отношении направления одинокой матери в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе и работе в ночное время — такие формы занятости допустимы только с ее согласия.
- Дополнительные гарантии для родителей детей-инвалидов. Одинокий родитель, осуществляющий воспитание ребенка с инвалидностью, имеет право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня ежемесячно.
Льготы для родителей-одиночек
Детский сад вне очереди
На федеральном уровне дети, воспитываемые одним родителем, не относятся к категориям, имеющим право на внеочередное или первоочередное зачисление в детский сад, в отличие, например, от детей военнослужащих, судей или прокуроров. В то же время на уровне субъектов Федерации, а также на муниципальном уровне подобная льгота может быть предоставлена.
Бесплатное питание в школе
В российских школах с 1 сентября 2020 года введена система бесплатного питания, распространяющаяся на две группы учащихся:
- Правом на бесплатные завтраки или полдники обладают все дети, обучающиеся с 1 по 4 класс;
- бесплатное питание предоставляется отдельным категориям льготников среди учащихся среднего и старшего звена. К ним, в частности, относятся дети из малообеспеченных семей. При определении статуса таких семей при расчете среднедушевого дохода нередко учитывается и наличие в семье родителя-одиночки.
В ряде регионов России дети одиноких отцов или матерей могут рассчитывать на бесплатное двухразовое питание в школьной столовой. Так, в Московской области перечень категорий граждан, имеющих право на данную меру поддержки, устанавливается органами местного самоуправления.
Льготы на лекарства
Родители-одиночки в 2026 году вправе бесплатно получать по рецепту лекарственные препараты для своих детей в возрасте до трех лет. Для многодетных семей указанная мера поддержки действует в отношении детей до достижения ими шестилетнего возраста.
Cкидка на оплату ЖКХ
Одинокие матери и отцы с низким уровнем дохода имеют право на получение компенсации расходов по оплате коммунальных услуг и жилья, предоставленного по договорам соцнайма. Федеральная субсидия назначается в том случае, если совокупные затраты семьи на эти услуги превышают 22% от ее дохода. Как правило, такая мера поддержки предоставляется на срок шесть месяцев с возможностью последующего продления при сохранении оснований.
Помимо этого, одиноким матерям, воспитывающим трех и более детей, предусматриваются дополнительные меры соцподдержки. Размер скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг зависит от числа детей в семье.