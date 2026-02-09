Какие льготы и выплаты положены матерям и отцам-одиночкам в России

Эксперт отметил, что в настоящее время один из родителей или усыновителей, самостоятельно и достойно воспитавших семерых и более детей, имеет право на получение ордена «Родительская слава». В то же время действующее положение о медали «Родительская слава» не предусматривает возможность награждения только одного из родителей. В связи с этим, по мнению члена ОП, следует закрепить на государственном уровне механизм поощрения матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают четверых и более детей. Кроме того, он подчеркнул необходимость отдельного поощрения граждан, занимающихся воспитанием детей с инвалидностью, а также приемных детей.