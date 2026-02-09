Ричмонд
В Омской области временно отключат цифровое ТВ в четырёх сёлах

Плановые работы РТРС приведут к кратковременным перерывам вещания 9—15 февраля.

Источник: Om1 Омск

Жителей ряда населённых пунктов Омской области предупреждают о плановых перерывах вещания. По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети, работы запланированы с 9 по 15 февраля.

Где и когда отключат сигнал:

9 февраля — Весёлая Поляна, 11:00—17:00 (РТРС-1, РТРС-2); 10 февраля — Цветнополье, 11:00—17:00 (РТРС-1, РТРС-2); 11 февраля — Цветково, 11:00—17:00 (РТРС-1, РТРС-2); 12 февраля — Одесское, 09:00—15:00 (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»).

Речь идёт о первом и втором цифровых мультиплексах (РТРС-1 и РТРС-2). В них входят федеральные каналы, среди которых, например, «Первый канал», «Россия 1», НТВ, а также другие популярные станции. На время работ возможны кратковременные пропадания изображения и звука.