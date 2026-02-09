В Омской области временно отключат цифровое ТВ в четырёх сёлах

Жителей ряда населённых пунктов Омской области предупреждают о плановых перерывах вещания. По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети, работы запланированы с 9 по 15 февраля.
Где и когда отключат сигнал:
9 февраля — Весёлая Поляна,
Речь идёт о первом и втором цифровых мультиплексах (РТРС-1 и РТРС-2). В них входят федеральные каналы, среди которых, например, «Первый канал», «Россия 1», НТВ, а также другие популярные станции. На время работ возможны кратковременные пропадания изображения и звука.