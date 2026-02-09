Во Владивостоке начали ремонт сгоревшего исторического здания на Фокина

Здание на углу Адмирала Фокина и Алеутской возвели в 1908 году как двухэтажный особняк с мансардой. В начале XX века в нём был театр-кабаре «Лотос» в стиле «ориентального модерна». После революции строение использовали под Дом революционной обороны. Затем там открыли клуб культуры имени Феликса Дзержинского. Последним учреждением перед пожаром 2016 года стало Управление по борьбе с экономическими преступлениями.