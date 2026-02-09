Во Владивостоке начали ремонт сгоревшего исторического здания на Фокина

На перекрёстке улиц Адмирала Фокина и Алеутской во Владивостоке начали устанавливать строительные леса для ремонта фасада стариннго здания в доме № 12, пострадавшего от пожара около десяти лет назад. Об этом сообщили Новости VL.ru, отметив, что в ближайшее время рабочие разместят паспорт объекта с указанием сроков восстановительных работ.
Леса уже заняли часть тротуара со стороны Адмирала Фокина, установлены деревянные ограждения, частично разобран фальшфасад, во двор завозят металлические конструкции, проход через арку перекрыт из‑за аварийного состояния здания и проведения строительно‑монтажных работ.
Ранее городские власти дважды пытались продать повреждённое пожаром здание с участком: первый аукцион середины 2023 года признали несостоявшимся из‑за нарушений в документах, а на повторных торгах из шести заявок допустили только предпринимателя Олега Сиротина, который заплатил за объект и соседнее строение 164,49 млн рублей.
Сообщалось, что Сиротин, руководитель и учредитель компаний «Золотое время — Приморье» и «Пасифик трейд плюс», специализирующихся на розничной торговле часами, получил здание с обременениями. Дом на Адмирала Фокина, 12 является объектом культурного наследия, поэтому любые работы требуют согласования с краевой инспекцией и могут выполняться только лицензированной на реставрацию исторических зданий организацией.
Эскизный проект реставрации и приспособления подготовила компания «Примстройконтроль». Специалисты после обследования оценили состояние сооружения как неудовлетворительное, указав на сильные повреждения мансарды, кровли, междуэтажного перекрытия и наружных стен, а также на необходимость вернуть зданию первоначальный облик с утраченной декоративной отделкой.
Здание на углу Адмирала Фокина и Алеутской возвели в 1908 году как двухэтажный особняк с мансардой. В начале XX века в нём был театр-кабаре «Лотос» в стиле «ориентального модерна». После революции строение использовали под Дом революционной обороны. Затем там открыли клуб культуры имени Феликса Дзержинского. Последним учреждением перед пожаром 2016 года стало Управление по борьбе с экономическими преступлениями.