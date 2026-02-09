Купюру с «магическим» номером пытаются продать во Владивостоке за 200 тысяч

Подобные случаи во Владивостоке происходят не впервые. Ранее местная жительница выставила на продажу десятирублевую купюру 1997 года выпуска по, мягко говоря, нестандартной цене — целый миллион рублей. Банкноты, когда-то печатающиеся довольно большими тиражами, постепенно были вытеснены металлическими монетами того же номинала. Теперь получить бумажную «десятку» на сдачу — скорее удача, но это вовсе не значит, что она представляет собой недосягаемый раритет. Нумизмат Вячеслав Мясников пояснил, что подобные попытки — яркий пример того, как ведомые умы ищут возможности озолотиться на пустом месте. По его словам, ценные вещи на то и ценные, что не встречаются просто так в обращении/ магазине/ кармане.