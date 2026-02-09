Купюру с «магическим» номером пытаются продать во Владивостоке за 200 тысяч

Пятитысячную банкноту с серийным номером ПИ 2221222 выставили на продажу во Владивостоке за 222 222 рубля, что более чем в 40 раз превышает её номинальную стоимость. Насколько особенна эта купюра и действительно ли она стоит таких денег, попытался выяснить корреспондент ИА PrimaMedia.
«Общая сумма цифр на купюре равна “4”, а четвёрка, кто верит в нумерологию, является символом стабильности и финансового благополучия», — пишет автор объявления.
Пока продавец оправдывает заоблачную цену «удачливостью» купюры, ссылаясь на почти что магическую комбинацию цифр в её серийном номере, корреспондент ИА PrimaMedia решил взглянуть на вопрос с эзотерической стороны.
По словам местного астролога и таролога Алины Ивановой, «четверка» действительно является обозначением материального мира, стабильности, порядка и практичности в эзотерических практиках. Однако каждая цифра или число в таких практиках имеет свою важную роль, а «четверка» встречается не так уж и редко. К тому же эта цифра часто связана с ограничениями, рутиной, «земной тяжестью», не с лёгким обогащением, а с упорным трудом.
«Это объявление — пример поверхностных эзотерических представлений. “Четверка” сама по себе не “притягивает богатство”, а сумма цифр на купюре — слишком примитивный критерий для оценки “магической ценности”. Нумерология и астрология — это системы анализа, а не инструмент для оправдания спекулятивных цен», — отметила эксперт.
Подобные случаи во Владивостоке происходят не впервые. Ранее местная жительница выставила на продажу десятирублевую купюру 1997 года выпуска по, мягко говоря, нестандартной цене — целый миллион рублей. Банкноты, когда-то печатающиеся довольно большими тиражами, постепенно были вытеснены металлическими монетами того же номинала. Теперь получить бумажную «десятку» на сдачу — скорее удача, но это вовсе не значит, что она представляет собой недосягаемый раритет. Нумизмат Вячеслав Мясников пояснил, что подобные попытки — яркий пример того, как ведомые умы ищут возможности озолотиться на пустом месте. По его словам, ценные вещи на то и ценные, что не встречаются просто так в обращении/ магазине/ кармане.