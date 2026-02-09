Преследуемый в Европе испанский преподаватель рассказал, что живет в Москве

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в России, рассказал РИА Новости, что живет в Москве и намерен там остаться.
«Я живу в Москве и стремлюсь жить здесь всегда — в этом городе, который принял меня с самого выхода из аэропорта и в котором хранятся все важнейшие воспоминания о моей новой жизни», — сказал собеседник агентства.
В сентябре газета Mundo сообщила, что Энрике Ариас Хиль внесен в список самых разыскиваемых Европолом лиц по подозрению в якобы сотрудничестве с некой пророссийской хакерской организацией.