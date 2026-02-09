Фонарик стал шансом на жизнь в горах Алматы

В какой-то момент он сорвался. Самому чудом удалось удержаться на узком выступе, а вот рюкзак с теплыми вещами улетел в пропасть. В итоге парень оказался ночью на скале — в одном спортивном костюме, без еды, без связи и почти без защиты от холода. Единственное, что у него осталось, — ручной фонарик. Именно им он и подавал сигнал SOS.