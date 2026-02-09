Фонарик стал шансом на жизнь в горах Алматы

Обычная вечерняя прогулка в горах под Алматы едва не закончилась трагедией. В Медеуском районе развернулась настоящая спасательная операция, где решающую роль сыграли фонарик, внимательность туристов и профессионализм спасателей.
SOS в темноте.
Накануне вечером группа туристов спускалась с плато Мынжылкы, когда в полной темноте заметила странный мигающий свет. Это был не костер и не отражение — четкий световой сигнал SOS. Криков слышно не было, расстояние и горный рельеф «съедали» звук, но стало ясно: где-то внизу человек в беде.
Туристы оперативно сообщили спасателям. На место сразу выдвинулись сотрудники Службы спасения и отряда «Барыс» МЧС.
На скале — без снаряжения и теплых вещей.
Уже на месте спасатели смогли установить звуковой контакт. Выяснилось, что на отвесной скале застрял молодой мужчина 1996 года рождения. Он решил пройти по гребню и попробовать покорить вертикальный участок в одиночку, без подготовки и альпинистского снаряжения.
В какой-то момент он сорвался. Самому чудом удалось удержаться на узком выступе, а вот рюкзак с теплыми вещами улетел в пропасть. В итоге парень оказался ночью на скале — в одном спортивном костюме, без еды, без связи и почти без защиты от холода. Единственное, что у него осталось, — ручной фонарик. Именно им он и подавал сигнал SOS.
Пять часов подъема в полной темноте.
Спасательная операция оказалась крайне сложной. Подъем по скальному рельефу в ночное время занял около пяти часов. Чтобы добраться до пострадавшего, спасателям пришлось использовать профессиональную страховку и выполнять сложный маневр с заходом сверху — один из самых опасных и трудоемких способов спасения в горах.
Когда до мужчины наконец добрались, его первым делом согрели: напоили горячим чаем и надели теплую куртку. После этого пострадавшего аккуратно спустили к подножию гор. К счастью, медицинская помощь ему не понадобилась.
Горы ошибок не прощают.
Эта история закончилась благополучно, но только благодаря внимательности случайных туристов и слаженной работе спасателей. Один неверный шаг — и исход мог быть совсем другим.
Спасатели в очередной раз напоминают:
горы не прощают самонадеянности; одиночные прогулки по сложному рельефу без подготовки — прямой риск для жизни; отсутствие теплых вещей, связи и снаряжения может стать фатальным.
Иногда заряженный телефон или обычный фонарик — это не мелочь, а ваш единственный шанс на спасение. И эта ночь в горах Алматы стала тому наглядным доказательством.