В Норильске управляющая компания заплатит супругам по 56,6 тысяч рублей

В Норильске управляющая компания должна заплатить супругам по 56 575 рублей. Причина — плохое содержание кровли. Из-за льющейся с потолка воды был испорчен натяжной потолок, декоративная отделка, линолеум и даже встроенный шкаф.
Управляющая компания признала вину и подписала соглашение о добровольной выплате 71 434 рубля на ремонт. И срок сама поставила — 17 августа 2025 года. Однако время идет, а денег нет. И тогда собственники обратились к специалистам регионального управления Роспотребнадзора, которые подготовили иск и выступили в защиту прав потребителей в суде.
Теперь расклад получился иной: сумма увеличилась до 111 150 рубля. В частности, каждому из супругов полагается:
— 35 717 рублей — компенсация материального ущерба;
— 2 000 рублей — моральный вред за пережитый стресс и неудобства;
— 18 858 рублей — штраф в размере 50% от взысканной суммы, как наказание за уклонение от добровольного исполнения.