В Норильске управляющая компания заплатит супругам по 56,6 тысяч рублей

Управляющая компания признала вину и подписала соглашение о добровольной выплате 71 434 рубля на ремонт. И срок сама поставила — 17 августа 2025 года. Однако время идет, а денег нет. И тогда собственники обратились к специалистам регионального управления Роспотребнадзора, которые подготовили иск и выступили в защиту прав потребителей в суде.