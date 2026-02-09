Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Ткачёв объяснил низкую результативность против «Авангарда»

Экс-нападающий омичей признался, что не передаёт «Металлургу» никаких специальных инсайдов о системе Ги Буше.

Источник: Om1 Омск

Форвард Владимир Ткачёв из магнитогорского «Металлурга» прокомментировал свою невысокую результативность в играх с омским «Авангардом». По его словам, дело не в сопернике как таковом — моменты создаются, но не реализуются. А в воротах у омичей надёжно действует вратарь Серебряков.

«Я бы не сказал, что именно с Омском не получается — моменты-то есть, просто не забиваем, Серебряков классно играет. Считаю, это вопрос времени», — сказал нападающий.

Отвечая на вопрос о «подсказках» тренерскому штабу «Металлурга» с учётом опыта в системе Ги Буше, нападающий заявил, что никаких специальных инсайдов не передаёт:

«Нет, такого нет. Конечно, что-то знаю, но те матчи, которые мы у “Авангарда” выиграли, там всё выполнили», — признался Ткачёв.