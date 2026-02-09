Дизельные автомобили с пробегом в Приморье подешевели — названы популярные модели

«По нашим данным, на вторичном рынке автомобилей в России за год доля дизельных автомобилей в общем объеме предложения не изменилась и составила 9,5%. Такие авто остаются востребованными благодаря сочетанию высокой топливной экономичности, надежности и долговечности, особенно в условиях длительных поездок и интенсивной эксплуатации. Кроме того, современные дизельные двигатели соответствуют строгим экологическим стандартам, сохраняя при этом свои традиционные преимущества. Если автомобиль выбирается на вторичном рынке, важно убедиться в его реальном техническом состоянии и истории эксплуатации — ведь именно от этого зависит, насколько долго машина прослужит новому владельцу», — отметил руководитель продукта Автотека в Авито Дмитрий Крылов.