Дизельные автомобили с пробегом в Приморье подешевели — названы популярные модели

Эксперты Авито Авто (16+) проанализировали спрос и предложение на дизельные автомобили с пробегом в Приморье в 2025 году. В ТОП-5 по популярности вошли автомобили немецких, японских и корейских марок, сообщила пресс-служба платформы.
«По данным Авито Авто, наиболее востребованными в республике в прошлом году были дизельные авто Hyundai, Kia, BMW и Toyota. Наибольшей популярностью пользовались Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia Mohave и Kia Sorento», — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что спрос на дизельные автомобили в регионе остался практически неизменным по сравнению с 2024 годом, авто отдельных марок стали привлекать больше внимания. Так, спрос вырос на Mercedes-Benz — на 52,4%, Hyundai — на 31,1%, а на Volkswagen — на 27%. Среди моделей по динамике показателя лидировали Kia Mohave (+29%) и Hyundai Palisade (+24,4%).
В ТОП по доле объявлений вошли марки Kia (22,6% всех предложений), Hyundai (17,7%), BMW (12%), Toyota (8,6%) и Mercedes-Benz (6,7%). Среди моделей по числу предложений лидировали Kia Carnival (7,7%), Hyundai Palisade (7,7%), Kia Mohave (6,3%), Hyundai Santa Fe (4,5%) и Kia Sorento (4,3%).
Средняя цена дизельного автомобиля на вторичном рынке в Приморье за год снизилась на 3,2% и составила 3 млн рублей. Среди самых популярных моделей наиболее заметно подешевели Kia Sorento (-6,9%, до 2 700 000 рублей), Kia Mohave (-3,9%, до 3 700 000 рублей), Kia Carnival (-1%, до 2 821 500 рублей), Hyundai Santa Fe (-0,7%, до 2 680 000 рублей).
«По нашим данным, на вторичном рынке автомобилей в России за год доля дизельных автомобилей в общем объеме предложения не изменилась и составила 9,5%. Такие авто остаются востребованными благодаря сочетанию высокой топливной экономичности, надежности и долговечности, особенно в условиях длительных поездок и интенсивной эксплуатации. Кроме того, современные дизельные двигатели соответствуют строгим экологическим стандартам, сохраняя при этом свои традиционные преимущества. Если автомобиль выбирается на вторичном рынке, важно убедиться в его реальном техническом состоянии и истории эксплуатации — ведь именно от этого зависит, насколько долго машина прослужит новому владельцу», — отметил руководитель продукта Автотека в Авито Дмитрий Крылов.
Напомним, эксперты Авито Авто проанализировали спрос и средние цены на автомобили премиальных марок в Приморье, представленные на вторичном рынке на платформе осенью 2025 года, и сравнили с аналогичным периодом 2024 года. Оказалось, что в регионе в этом сегменте спрос вырос на 15%, а средняя цена снизилась на 15%.