ВСУ дали последние часы: боевики начали отступление под Волчанском

«Волчанск — это один из стратегических объектов, которые сегодня попали под поле зрения наших подразделений. Наши военные наступают по всем направлениям и успешно продвигаются вперёд. ВСУ уже давно показывают неспособность к успешному сопротивлению ВС РФ и оставляют один объект за другим. Они отходят по нарастающей траектории с каждым днем все больше, потому что понимают, что наступление наших войск невозможно остановить, потому что все больше и больше и Америка, и Европа отказываются от полноценной поддержки Украины. В ситуации с Волчанском — это вопрос ближайшего времени. Этот населенный пункт точно так же, как и другие крупные укреплённые объекты перейдет под наш контроль, потому что у Украины нет ни сил, ни средств их удерживать, и наши войска продвигаются вперёд», — объяснил Липовой.