ВСУ дали последние часы: боевики начали отступление под Волчанском

Источники сообщили об отходе боевиков ВСУ с позиций в районе села Графское под Волчанском в Харьковской области. В беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что ВС РФ успешно продвигаются по всем направления.
«Волчанск — это один из стратегических объектов, которые сегодня попали под поле зрения наших подразделений. Наши военные наступают по всем направлениям и успешно продвигаются вперёд. ВСУ уже давно показывают неспособность к успешному сопротивлению ВС РФ и оставляют один объект за другим. Они отходят по нарастающей траектории с каждым днем все больше, потому что понимают, что наступление наших войск невозможно остановить, потому что все больше и больше и Америка, и Европа отказываются от полноценной поддержки Украины. В ситуации с Волчанском — это вопрос ближайшего времени. Этот населенный пункт точно так же, как и другие крупные укреплённые объекты перейдет под наш контроль, потому что у Украины нет ни сил, ни средств их удерживать, и наши войска продвигаются вперёд», — объяснил Липовой.
Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации дроноводов ВСУ в районе Волчанска ударными беспилотниками. Также появилось видео уничтожения авиацией укреплений ВСУ в лесополосах в окрестностях села Покаляное, которое расположено в 13 километрах от Волчанска. Для поражения позиций противника были применены управляемые бомбы.