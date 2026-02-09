Ричмонд
На ЗАЭС ведется постоянный набор сотрудников, заявила Яшина

РИА Новости: Яшина рассказала, что на ЗАЭС трудятся около 4,5 тысячи человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Постоянный набор сотрудников ведётся на Запорожской атомной электростанции, но действующего персонала хватает для безопасной работы ЗАЭС, сказала РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.

«На станции работает около 4,5 тысячи сотрудников. Часть функций переведена на аутсорсинговые компании. Существующей численности персонала достаточно для эксплуатации станции в текущем режиме “холодный останов”. При этом ведется постоянный дополнительный набор сотрудников», — сказала Яшина.

Она отметила, что несмотря на продолжающуюся неспокойную обстановку в регионе, связанную с военными действиями, самой станции удается поддерживать стабильное положение: критически важная инфраструктура функционирует.

«Штат укомплектован в объеме, необходимом для безопасной эксплуатации в остановленном состоянии», — сказала Яшина.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше