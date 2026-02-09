Ричмонд
«Металлическую» брачную песню исполнила сойка на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На юге региона на видео попала брачная песня сойки.

Источник: НИА Красноярск

Кадры удалось снять заместителю начальника Минусинской лесопожарной станции Максиму Дрюкову. Птица исполняла «серенаду» во время брачного танца, приседая на ветке сосны и издавая резкие гортанные звуки, напоминающие металлический скрежет.

Сойка известна как одна из самых «разговорчивых» лесных птиц. Она умеет подражать самым разным звукам — от криков других птиц до мяуканья, скрежета и даже электронного жужжания.

Сойку легко узнать по яркому оперению, в котором сочетаются рыже-коричневые, черные, белые и голубые оттенки, а также по характерному хохолку на голове.

Сейчас у соек брачный период, и самцы активно привлекают внимание самок с помощью танцев и вокальных «номеров». Птицы образуют постоянные пары, вместе строят гнездо и выкармливают птенцов, рассказали в Лесопожарном центре Красноярского края.

