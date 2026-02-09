В ГД предложили ввести автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ

Как отмечается в обращении, право на получение субсидии возникает, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог: в среднем по России это 22% от дохода семьи, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. При этом, отмечает депутат, для получения поддержки гражданам необходимо собирать документы, подавать заявление и подтверждать право на субсидию каждые шесть месяцев.