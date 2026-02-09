Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили ввести автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ

Суть механизма заключается в обмене данных между ФНС, Соцфондом и ресурсоснабжающими организациями без заявления плательщика.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести автоматическое назначение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг без необходимости подачи заявлений и сбора документов. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, право на получение субсидии возникает, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог: в среднем по России это 22% от дохода семьи, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. При этом, отмечает депутат, для получения поддержки гражданам необходимо собирать документы, подавать заявление и подтверждать право на субсидию каждые шесть месяцев.

«Предлагаю концепцию “Автосубсидии на услуги ЖКХ” — систему автоматической адресной скидки. Суть предлагаемого механизма заключается в проактивном назначении субсидии на основе межведомственного электронного обмена данными между ФНС, Социальным фондом РФ и ресурсоснабжающими организациями», — написал Чернышов.

По его словам, субсидия будет назначаться после автоматического выявления случаев, когда расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю от подтвержденного совокупного дохода семьи. Субсидия будет предоставляться в виде автоматической скидки при оплате услуг.

По мнению Чернышова, такой подход позволит упростить получение субсидий, исключить необходимость личных обращений граждан в органы власти, повысить адресность помощи и снизить административную нагрузку на систему социальной защиты.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше