У жителей Омской области возникнут сложности с просмотром телевизора

Так, в понедельник, 9 февраля 2026 года, перебои ожидаются с 11 до 17 часов в Веселой Поляне Любинского района. 10 февраля в те же часы телетрансляция прервется в Цветнополье (Азовский район). В среду, 11 февраля, также с 11 до 17 часов, телевизор будет идти с перебоями в Цветково (Одесский район). А в четверг, 12 февраля, с 9 до 15 часов отключение вещания ожидается в Одесском.