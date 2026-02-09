Ричмонд
У жителей Омской области возникнут сложности с просмотром телевизора

В некоторых районах Омской области в ближайшие дни могут возникнуть сложности с просмотром телевизора. Согласно графику на сайте цифрового эфирного телевидения, отключения телевещания ожидаются в четырех населенных пунктах.

Источник: Mail.ru

Так, в понедельник, 9 февраля 2026 года, перебои ожидаются с 11 до 17 часов в Веселой Поляне Любинского района. 10 февраля в те же часы телетрансляция прервется в Цветнополье (Азовский район). В среду, 11 февраля, также с 11 до 17 часов, телевизор будет идти с перебоями в Цветково (Одесский район). А в четверг, 12 февраля, с 9 до 15 часов отключение вещания ожидается в Одесском.

Во всех случаях перебои затронут все 20 стандартных цифровых телеканалов.

Как уточняется на сайте цифрового эфирного ТВ, в указанные часы будут проводиться профилактические работы, для которых необходимо отключить передающее оборудование.