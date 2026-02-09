Ёмкость домашних аккумуляторов на Украине по мощности сравнялась с АЭС

По данным издания, к концу января общая емкость таких устройств — установленных в домах и у бизнеса — достигла примерно 1,6 гигаватта. А их суммарная мощность превысила три гигаватта. Это почти столько же, сколько вырабатывает Южноукраинская атомная электростанция.