Ёмкость домашних аккумуляторов на Украине по мощности сравнялась с АЭС

Жители Украины за последнее время массово закупили домашние аккумуляторы и зарядные станции. В итоге их суммарная мощность оказалась сопоставима с работой целой атомной электростанции. Об этом пишет украинское издание Delo.ua.
По данным издания, к концу января общая емкость таких устройств — установленных в домах и у бизнеса — достигла примерно 1,6 гигаватта. А их суммарная мощность превысила три гигаватта. Это почти столько же, сколько вырабатывает Южноукраинская атомная электростанция.
Рост спроса на резервное питание связан с проблемами в энергетике. 7 февраля министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что энергоблоки АЭС пришлось разгрузить после повреждений Бурштынской и Добротворской тепловых электростанций.
При этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявлял, что никаких аварий или катастроф на украинских АЭС не зафиксировано. По его словам, перебои с электричеством носят кратковременный характер.
Он также отметил, что с ноября 2025 года ситуация с ядерной безопасностью на Украине существенно не изменилась, а разговоры о якобы возросшем риске ядерных аварий не имеют реальных оснований.
Читайте также: Генералы преступного мира вышли из тени и стали главной мишенью силовиков.