В Омске цены на огурцы взлетели более чем в два раза

Жители Омской области бьют тревогу: стоимость огурцов за два месяца выросла катастрофически. По данным Омскстата, с начала декабря 2025‑го по начало февраля 2026‑го цена за килограмм этого овоща увеличилась более чем вдвое.
Если 1 декабря 2025 года средняя цена на килограмм огурцов составляла 153,23 ₽, то на начало февраля 2026 года ценник взлетел до 332,81 ₽ за кг.
Динамика цен на другие плодоовощные культуры выглядит менее драматично.
Данные федерального уровня подтверждают, что проблема не локальная. По информации за период с 27 января по 2 февраля, огурцы в России подорожали на 6,3%, а общий рост цен на плодоовощную продукцию составил 2,1%.
Эксперты называют несколько причин резкого роста цен: сезонный фактор (сокращение предложения местной продукции зимой), увеличение затрат на транспортировку и хранение, рост цен на энергоресурсы и тепличные технологии, повышенный спрос в праздничный период (конец декабря — начало января).
И прогнозы осторожные. До появления первых партий грунтовых огурцов весной цены вряд ли снизятся. Потребителям остаётся либо смириться с высокими ценами, либо искать альтернативы — например, замороженные или консервированные овощи.
